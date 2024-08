El Torneo de Primera Nacional entró en la recta final y a Aldosivi le quedan nueve finales para ir por la ansiada vuelta a Primera División, pero ¿cómo le sigue el fixture?

El “Tiburón” es hoy el tercero de la Zona B de la Primera Nacional con 49 unidades tras desaprovechar la oportunidad de mantenerse en la punta luego de caer con Gimnasia y Tiro en Salta. Por encima suyo se ubican Nueva Chicago puntero con 51 y Gimnasia de Mendoza con 50, dos rivales directos que aún no ha enfrentado en esta segunda ronda.

Los partidos más importantes serán los próximos dos. Justamente, la jornada entrante el equipo de Yllana estará recibiendo al “Lobo” Jujeño el domingo a las 14.10 en el Minella en busca de bajar al escolta. Por la fecha 31, Aldosivi afrontará otra final. Esta vez será frente al hoy líder “Torito” de Mataderos con día y horario a confirmar y en condición de visitante.

Luego le siguen Deportivo Morón como local, Temperley fuera de casa, Brown de Adrogué nuevamente en Mar del Plata y Almagro de visitante.

Finalmente, y últimos tres encuentros

,que definirán las posiciones y para qué esta cada equipo, el “Tiburón” chocará con Defensores de Belgrano en el Minella, luego con Chaco For Ever en el norte de nuestro país y cerrará en casa con otro de los que da pelea en la cima. La fecha 38 sera una verdadera final frente a San Telmo, que hoy es cuarto en la zona con 47 unidades, teniendo en cuenta que le quitaron puntos por la sanción tras la bomba estruendo al vestuario de Aldosivi.



La manera más directa para el soñado ascenso es terminar puntero y jugar una final frente al líder de la Zona A pero nada asegura que no tenga que jugar el reducido y pelear por el objetivo.