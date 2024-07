Después de su primera experiencia olímpica, Ulises Saravia habló en zona mixta sobre todo lo que fue atravesando en estas horas y los condicionantes para la actuación de esta mañana en París 2024. Pero también dejó en claro que tiene por delante un gran objetivo por cumplir.

“El tiempo no fue el mejor, no fue el que preparamos. Quizás los nervios, el cansancio previo por las caminatas en la villa pero la experiencia fue única, creo que es muy importante estar en un Juego Olímpico y el estadio se siente, es increíble”, dijo primeramente en su análisis.

Llamó la atención que haya citado las “caminatas” y, en ese sentido, agregó: “No quiero meter excusas, hoy no me tocó mi mejor tiempo, pero no estoy acostumbrado a caminar y en la Villa Olímpica las distancias son muy largas y quizás caminar tanto puede haber afectado algo. Las piernas son mi motor y tengo que mantenerlas descansadas. Nos tocó el último edificio de la villa, son unos 20 minutos para llegar al comedor”.

Respecto de la carrera propiamente dicha, el final no pudo ser igual al inicio y por eso su tiempo estuvo a poco más de un segundo de las semifinales: “En el agua pasó todo muy rápido, antes de largar estaba nervioso, en el primer 50 me sentí bien pero en los últimos metros pesaron las piernas, me costó muchísimo. Morí en esos metros”.

A pesar de toda la vorágine de estar en un Juego Olímpico, se tomó el tiempo para recordarse así mismo donde ha llegado: “nunca me imaginé estar compitiendo en este nivel en este Juego Olímpico. Empezó a ser posible en 2023 pero era difícil y hoy es una realidad. Cuando estaba probando la pileta se veía increíble el estadio y se me pasaba por la cabeza la preparación desde chiquito, esto es lo más importante que hay”.

Pensando a futuro, sabe que la experiencia le servirá muchísimo para atravesar las olimpíadas de la mejor forma posible: “Todo el año que viene estaré en Castellón para comenzar a preparar Los Ángeles de a poco. Quiero en ese Juego Olímpico clasificar a una final y pelear por una medalla”, anticipó.