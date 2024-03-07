París 2024: La ciudad como estadio deportivo
Se presentaron los carteles olímpicos oficiales creados por el ilustrador parisino Ugo Gattoni.
Se presentaron los carteles olímpicos oficiales creados por el ilustrador parisino Ugo Gattoni.
El arquero marplatense debutó en los Juegos Olímpicos con la instancia clasificatoria individual donde terminó 52° con 643 puntos. El martes 30 comenzarán los cruces eliminatorios.
El skater marplatense tuvo una gran clasificación en el skateboarding masculino y se metió entre los ocho mejores. A las 12 va por las medallas.
Fue con un tempranero gol de Jean-Philippe Mateta a los 4 minutos del primer tiempo. La selección de Mascherano quedó fuera de la lucha por las medallas.
En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el marplatense contó todo lo que atravesó para convertirse en deportista olímpico y como vivió lo sucedido en París.
Matías Dell Olio y Aldana Bertran se clasificaron a las Olympic Qualifier Series (OQS), eventos que definirán los 22 protagonistas de la especialidad en los Juegos Olímpicos.
El arquero marplatense que clasificó a París 2024 habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y confesó que el año pasado tenía pensado retirarse y hasta había preparado la carta para anunciarlo.
El marplatense habló luego de su estreno olímpico y confesó no haber estado cómodo en el inicio de la competencia: "Que sea lo que sea", dijo sobre el cruce eliminatorio.
El combinado argentino cayó por 17-12. Ahora, buscarán el séptimo lugar en un duelo frente al perdedor de Irlanda y Sudáfrica.
El rider argentino de 29 años tuvo una pasada excepcional en la final de la categoría y sumó el primer podio para el país en la cita.
Florencia Borelli clasificó en atletismo y se espera que Belén Casetta tenga el mismo futuro con su puntuación en las próximas carreras.
Será instalado en una estructura que se elevará sobre la principal fuente del jardín.