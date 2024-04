Las buenas noticias suelen deslumbrar en si mismas. Los grandes títulos hacen parecer que todo está perfecto, pero quizás no es así. Damián Jajarabilla logró la plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024; será el tercer arquero de la historia Argentina que la alcanza y el único que clasificó deportivamente. Su esfuerzo hizo que sucediera, porque hace menos de un año había pensado en dejar de competir.

Lo difícil del camino puede generar que en algún momento bajar los brazos sea la única salida a la vista. Damián eligió seguir y tuvo un gran premio. En declaraciones a Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el marplatense recordó como se enteró de la obtención de la plaza en plena competencia: "me tomó un poco de sorpresa porque estaba medio complicado. Fue el último día de competencia cuando los cupos se habían dado y luego de la tirada por equipos, ahí me cayó la chance a mí. Habíamos ido a ver al equipo pero no sabíamos que nos iban a dar el cupo. Me avisaron cuando estaba almorzando".

Para él, no parecía un objetivo alcanzable, incluso ya estaba pensando en ver si llegaría a Los Ángeles 2028, pero de repente llegó la noticia de su vida: "es como un momento de realización porque había participado del clasificatorio en 2020, ahora en este ciclo y era hacer todo otra vez por otros cuatro años. Fue un alivio total".

Llegar a ese objetivo, en parte, lo hizo sólo. Pero en absoluta soledad porque mientras está en el país, se tiene que arreglar como autodidacta: "yo entreno sólo, estoy sin entrenador y tuve momentos que tenía muchas ganas de dejar porque no sabía para donde ir. Por más que seguía entrenando, no sabía como seguir. Hubo muchos momentos donde pensé en dejar y recién ahora se empezaron a dar las cosas", confesó el arquero.

Pero ese momento de quiebre no sucedió hace mucho, sino que fue antes de los Juegos Panamericanos de Santiago el año pasado: "hace 7 meses tenía decidido dejar. Fue entre la clasificación de los Panamericanos y los Juegos, tenía algunos problemas. Había redactado una carta de renuncia para anunciar que no tiraría más y me avisaron que aguante porque iban a buscar un entrenador. Pensé en darle dos meses más, el cambio de mentalidad creo que fue importante para este presente".

Si bien tuvo alguien que podía corregirlo no es constante, sino que lo tiene sólo cuando viaja y realiza campus: "con entrenador estuvimos tres meses, hicimos concentraciones en Chile y Brasil y cuando estoy en Argentina estoy sólo. Es mucho de conocerse a uno mismo, estar noche tras noche analizando todo lo que haces, tomando notas de todo, grabándome, mirando información por internet, buscas toda la información que podes. Es difícil porque no sabes en que momento tenes que dejar de mejorar y hacer lo que tenes que hacer. En ese momento ayuda tener una mirada de afuera para saber si lo que estoy haciendo es lo correcto", dijo sobre lo que hoy no le sucede.

La situación económica no es la mejor y sabe que es difícil contar aunque sea con entrenamientos de mejor nivel antes de un Juego Olímpico donde se enfrentará con los mejores del planeta pero en desigualdad de condiciones: "está complicado todo porque no sabemos todavía si podemos hacer algún campus. Acá estarán los 64 mejores del mundo y es todo muy diferente a los Mundiales. Te pone muchísima más presión".

Para estar en buen nivel continental, necesita mucho de su familia que lo ayuda económicamente y anímicamente, pero ahora que ha logrado el objetivo más importante de su carrera deportiva, lo ve como una puerta abierta al futuro: "Es una posibilidad de que los deportistas empiecen a ver que si se esfuerzan, se pueden lograr los objetivos", finalizó Jajarabilla.