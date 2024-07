Los nervios del debut ya pasaron. Damián Jajarabilla con 25 años hizo su estreno en los Juegos Olímpicos de París 2024 y por primera vez, estuvo en una competencia de este nivel.

Su performance en la clasificación no fue sencilla porque, según confesó luego de su debut en TyC Sports: “estuvo complicado, no me sentí cómodo en el entrenamiento anterior y luego en la competencia. Estaba buscando mi tiro y no lo pude encontrar hasta las últimas dos rondas. Ahí me di cuenta todo lo mal que estaba haciendo antes".

Quizás sea un buen augurio para la fase eliminatoria de la competencia que será para el marplatense el próximo 31 de julio a las 8.18 de la mañana (hora Argentina) ante el uzbeko Amirkhon Sadikov.

Estar parado en medio de la gran escena mundial, en un escenario tan imponente como el francés, era uno de los temas a sobrellevar para Jajarabilla. Sin embargo, con la tranquilidad que lo caracteriza, indicó que “no estuve nervioso porque estaba luchando conmigo mismo todo el tiempo, buscando lo que no podía encontrar. Estuve concentrado en eso y me ayudó. En los primeros 6 tiros estuve nervioso y después me relajé esperando que todo pasara”.

El rival que tendrá adelante el miércoles que viene tiene sólo 21 años y también está haciendo su estreno en un Juego Olímpico, algo que es bastante frecuente en el grupo de 64 deportistas que están compitiendo: “está dividido en dos partes, hay muchos con un montón de experiencia y otros que estamos debutando, algunos en edad de juveniles, una nueva generación. Ahora que sea lo que sea”, dijo luego.

El dato destacable es que toda su familia viajó desde Mar del Plata hacia París para llegar en las próximas horas, presenciar la ceremonia de Apertura y luego acompañarlo en la fase final del torneo. Una ocasión muy especial y una buena forma de completar esta primera experiencia en Juegos Olímpicos.