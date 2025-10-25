El Gobierno de Ucrania condenó el ataque nocturno perpetrado por Rusia, que incluyó el lanzamiento de drones y misiles balísticos contra infraestructuras críticas, la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares en ciudades como Kiev, Dnipro, Kharkiv y Sumy.

El bombardeo, ocurrido en la noche, causó al menos cuatro muertos y 17 heridos en once puntos del territorio nacional, según reportes preliminares de las autoridades ucranianas. El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, y el presidente Volodimir Zelensky lideraron las críticas y renovaron el llamado a la comunidad internacional para intensificar las sanciones contra Moscú y aumentar el apoyo militar a Kiev.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia desplegó nueve misiles balísticos y 62 drones, de los cuales las defensas aéreas interceptaron cuatro misiles y 50 drones. En Kiev, la capital, dos personas fallecieron y trece resultaron heridas tras el impacto de misiles balísticos, según informó la policía local. El alcalde Vitali Klitschko alertó en Telegram sobre explosiones en la ciudad y confirmó que se encontraba bajo ataque.

Además, el Servicio Estatal de Emergencias reportó incendios en edificios no residenciales y daños en ventanas de inmuebles cercanos debido a la caída de restos de misiles derribados.

En la región de Dnipropetrovsk, el gobernador interino Vladyslav Haivanenko indicó que dos personas murieron y siete sufrieron heridas, con daños en varios edificios de apartamentos y viviendas particulares. Estos ataques reavivaron las demandas de las autoridades ucranianas por un refuerzo en la defensa aérea y armamento avanzado, en un contexto de intensificación de la ofensiva rusa contra infraestructuras civiles y energéticas, especialmente ante la llegada del invierno.

El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, expresó en su cuenta de X que “el terror ruso puede y debe detenerse” y subrayó la necesidad de una “acción colectiva” y de “una mayor presión sancionadora” contra Moscú. El jefe de la diplomacia ucraniana también reclamó un incremento en el apoyo energético y en la capacidad de defensa de Kiev, insistiendo en que “nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia”.

Las autoridades de Kiev insisten en que el refuerzo de las defensas aéreas y la provisión de armamento avanzado son esenciales para frenar la campaña de bombardeos y proteger a la población. Según Sibiga, solo una capacidad de respuesta suficiente permitirá a Ucrania neutralizar los medios de ataque rusos en sus puntos de origen, lo que refuerza la urgencia de una acción internacional decidida para frenar el uso del terror como arma de guerra.

Fuente: con información de Infoabe