Varios heridos y dos detenidos por un ataque con cuchillo en un tren de Londres
Algunos pasajeros se ocultaron en los baños del tren ante la presencia de un agresor armado con un “cuchillo grande”.
Algunos pasajeros se ocultaron en los baños del tren ante la presencia de un agresor armado con un “cuchillo grande”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el mandatario considera que la ofensiva “no promueve los objetivos de Israel ni de EEUU".
Se trata de Federico Dorcaz, quien había emigrado años atrás al país y con el tiempo se instaló en la capital mexicana para impulsar su carrera musical.
Ocurrió durante la madrugada. Incluyó el lanzamiento de drones y misiles balísticos contra infraestructuras críticas, la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares.