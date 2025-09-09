El presidente Donald Trump lamentó "profundamente” que el ataque perpetrado por Israel contra la cúpula de Hamas tuviera lugar en Qatar, “un aliado y un amigo de Estados Unidos”, según declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien además reveló que le avisaron al país de Oriente Medio en cuanto supieron que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia.

Sin embargo, Qatar negó que Washington hubiese avisado antes del ataque. “Las declaraciones que circulan sobre que Qatar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo mientras se oían las explosiones del ataque israelí en Doha”, publicó en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari.

“Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, declaró Leavitt a la prensa.

Haber atacado este lugar “deja una muy mala impresión” a Trump, precisó, agregando que “eliminar a Hamas” es “un objetivo loable”. Asimismo, añadió que “el presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz”.

Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca mantuvo una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le trasladó que “desea lograr la paz rápidamente”.

Por último, el presidente estadounidense habló con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el primer ministro, Mohamed bin Abdulraham al Thani, a quienes le “agradeció su apoyo y amistad”. “Les ha asegurado que algo así no volverá a ocurrir en su territorio”, sostuvo.

En paralelo, el Ejército de Israel confirmó su responsabilidad en un “bombardeo de precisión” contra “la cúpula de la organización terrorista Hamas” en Doha, alegando que “durante años han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”.

No obstante, Hamas informó que cinco de sus miembros murieron en el ataque, si bien sus altos cargos -miembros de la delegación negociadora del alto el fuego- sobrevivieron a este bombardeo. Además, se registró la muerte de un agente de la Policía de Qatar y otros más resultaron heridos.

La operación provocó reacciones en todo el mundo árabe. Emiratos Árabes Unidos, firmante de los Acuerdos de Abraham con Israel en 2020, señaló la “flagrancia y cobardía” del ataque a Doha. Entonces, Abu Dabi manifestó su malestar ante los planes israelíes de anexión de tierras en Cisjordania y Arabia Saudita tachó la acción como una “brutal agresión” contra la soberanía qatarí, mientras que Egipto advirtió que se trata de un “peligroso precedente”.

También el papa León XIV expresó su “profunda preocupación” por las posibles consecuencias de la acción militar israelí contra Qatar, según declaraciones ofrecidas en Castel Gandolfo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró que Qatar tuvo un papel positivo en los esfuerzos para alcanzar un cese al fuego y facilitar la liberación de los rehenes retenidos por Hamás.

Por último, el ataque incidió en los precios internacionales del petróleo, que subieron más de un dólar por barril.

Fuente: Infobae