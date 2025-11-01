Se registró hoy un ataque con arma blanca en un tren de la London North Eastern Railway que se dirigía a Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, al este de Inglaterra. El hecho ocurrió alrededor de las 19:39 y dejó varias personas heridas, lo que derivó en la detención de dos sospechosos y en un amplio despliegue de fuerzas policiales y de emergencia.

La Policía Británica de Transporte informó que su personal, junto con agentes armados de la Policía de Cambridgeshire, acudió de inmediato tras recibir reportes de apuñalamientos múltiples en el interior de la formación. Los arrestos se concretaron cuando el tren realizó una parada de emergencia en la estación de Huntingdon, donde se activó un operativo de seguridad.

Según fuentes policiales citadas por la Policía en la red X, varios heridos fueron trasladados de urgencia a centros médicos. No se han difundido detalles sobre la identidad de las víctimas ni la gravedad de las lesiones. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el motivo del ataque.

Testigos relataron a medios locales que algunos pasajeros se ocultaron en los baños del tren ante la presencia de un agresor armado con un “cuchillo grande”. El ataque se habría iniciado poco después de que el tren partiera de la estación de Peterborough. La carretera A1307, que conecta con el centro de Huntingdon, fue cerrada para facilitar las tareas policiales.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su preocupación por el hecho: “El atroz incidente en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante”. También se pronunciaron autoridades locales como Alex Bulat, concejal del Partido Laborista, quien calificó el episodio como “realmente inquietante” y envió sus “pensamientos a las víctimas y sus familias”. Por su parte, el ministro de Justicia, Chris Philip, pidió que se brinden actualizaciones oficiales sobre el caso y los detenidos.

La Policía Británica de Transporte solicitó a través de sus canales oficiales que cualquier persona que haya presenciado el incidente o disponga de información relevante se comunique con las autoridades. La estación de Huntingdon y sus alrededores permanecen bajo vigilancia mientras continúan las pesquisas.

Fuente: con información de Infobae