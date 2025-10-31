Como todos los veranos, el Teatro Victoria se prepara para ofrecer una programación para toda la familia, incluyendo sus premiados y exitosos infantiles.

Ads

Para incorporar talentos marplatenses, Petón Producciones convoca para este sábado a las 15:00 en su sala de Rivadavia al 2380 a cantantes, bailarinas, bailarines, cantantes, actores y actrices, en un casting abierto.

Allí, seleccionarán nuevos artistas para sus tres exitosas obras de comedia musical infanto juveniles: “Derek, el príncipe azul”, “Un zapato Mágico” y “La Sirena y el pirata”.

Ads

Puede interesarte

Los interesados deberán asistir con ropa cómoda y por el lado de los cantantes, deberán presentarse con pistas en un pen drive.

Se trata de una experiencia única para niños, adolescentes y adultos la que propone Petón Producciones, ganador en reiteradas oportunidades del Estrella de Mar a Mejor Producción y cuatro veces el galardón a Mejor Infantil.

Ads