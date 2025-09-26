De cara a la temporada, el Teatro Victoria realizará un gran casting para artistas mayores de 16 años
Será este domingo desde las 14 en la sede del espacio cultural, en Rivadavia al 2380.
Será este domingo desde las 14 en la sede del espacio cultural, en Rivadavia al 2380.
Será mañana a las 15:00 en la sala del Teatro Victoria -Rivadavia al 2380- y está destinado a cantantes, bailarines y actores.
La ruptura de la pareja, que llevaba más de una década de relación y tiene una hija en común, trascendió luego de que el interprete fuera detenido en Louisiana durante un incidente en la vía pública. Según trascendió, la ruptura se habría producido meses atrás y se mantenía en reserva.