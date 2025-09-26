Shia LaBeouf y Mia Goth se separaron tras el arresto del actor en Nueva Orleans

La ruptura de la pareja, que llevaba más de una década de relación y tiene una hija en común, trascendió luego de que el interprete fuera detenido en Louisiana durante un incidente en la vía pública. Según trascendió, la ruptura se habría producido meses atrás y se mantenía en reserva.