Petón Producciones llevará a cabo este domingo desde las 14 un casting abierto para mayores de 16 años en el Teatro Victoria, ubicado en Rivadavia al 2380, de cara al estreno de su obra “El niño que vivió”.

Inspirada en el mundo de magia de Harry Potter, la obra invitará a niños y preadolescentes a vivir un momento de alegría, música y sorpresa en cada función, de la mano de artistas locales o regionales que quieran formar parte. Para ese fin buscan actores, actrices, cantantes y bailarines para completar el reparto principal y el elenco de apoyo.

A aquellos que se presenten, les darán una planilla para llenar con sus datos personales y en caso de audicionar para canto, tendrán que asistir con un pendrive que contenga la pista de la canción o, de no ser así, cantar a capella por un minuto.

Y en cuanto a las disciplinas de actuación y baile, no es necesario llevar nada preparado, ya que se les marcará una escena en el momento.

“Como todos los años, queremos que nuestros infantiles conquisten al público de temporada y les regalen un buen momento en familia. Y al igual que hace más de una década, apostamos al talento local, a los artistas de nuestra querida Mar del Plata y zona”, indicó el director del espacio, Carlos Petón Vinciguerra.

