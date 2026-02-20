El actor Shia LaBeouf y la actriz Mia Goth, quienes mantuvieron una relación sentimental durante más de una década y tienen una hija en común, ya no están juntos, según informaron distintas fuentes cercanas a la pareja. La separación habría ocurrido en silencio hace casi un año y salió a la luz en medio de un episodio que volvió a poner a LaBeouf en el centro de la atención pública: su detención reciente en Nueva Orleans.

La situación estalló cuando el protagonista de películas como Transformers fue arrestado durante las celebraciones del Mardi Gras por su presunta participación en una pelea que involucró agresiones contra otras personas. Tras ser detenido, enfrentó cargos menores y fue liberado, un hecho que coincidió con la reciente divulgación de que su vínculo con Goth estaba terminado desde hacía meses.

Aunque la ruptura no había sido anunciada públicamente, allegados a la pareja aseguraron que su relación había sido turbulenta durante años y que la decisión de separarse se había tomado ya en 2025. Actualmente, cada uno sigue su rumbo por separado y su hija es el foco principal de su relación post-pareja, según reportes.

