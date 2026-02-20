Shia LaBeouf y Mia Goth se separaron tras el arresto del actor en Nueva Orleans
La ruptura de la pareja, que llevaba más de una década de relación y tiene una hija en común, trascendió luego de que el interprete fuera detenido en Louisiana durante un incidente en la vía pública. Según trascendió, la ruptura se habría producido meses atrás y se mantenía en reserva.
El actor Shia LaBeouf y la actriz Mia Goth, quienes mantuvieron una relación sentimental durante más de una década y tienen una hija en común, ya no están juntos, según informaron distintas fuentes cercanas a la pareja. La separación habría ocurrido en silencio hace casi un año y salió a la luz en medio de un episodio que volvió a poner a LaBeouf en el centro de la atención pública: su detención reciente en Nueva Orleans.
La situación estalló cuando el protagonista de películas como Transformers fue arrestado durante las celebraciones del Mardi Gras por su presunta participación en una pelea que involucró agresiones contra otras personas. Tras ser detenido, enfrentó cargos menores y fue liberado, un hecho que coincidió con la reciente divulgación de que su vínculo con Goth estaba terminado desde hacía meses.
Aunque la ruptura no había sido anunciada públicamente, allegados a la pareja aseguraron que su relación había sido turbulenta durante años y que la decisión de separarse se había tomado ya en 2025. Actualmente, cada uno sigue su rumbo por separado y su hija es el foco principal de su relación post-pareja, según reportes.
