En el avance de la investigación del triple femicidio en Florencio Varela, la Justicia ordenó la captura nacional e internacional de la mano derecha de “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría dispuesto la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Se trata de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, y cercano al líder de la organización delictiva que habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen. Por ello, la Interpol emitió una alerta roja para dar con el apuntado y a partir de ahora todas las fuerzas de seguridad del mundo están al tanto.

En cuanto a la investigación, después del hallazgo de los cuerpos de las víctimas y la detención de cuatro sospechosos, se avanza en esclarecer los roles de las personas que participaron en los asesinatos o que estuvieron vinculadas de alguna forma.

Lo que se descubrió hasta el momento es que “Pequeño J” le habría dicho a los dueños de la casa de Florencio Varela -que ya están detenidos junto a otra pareja- que “ordenen todo” para completar el crimen. Esto es hacer los pozos en el patio para enterrar a las tres jóvenes.

Por otro lado, ayer hubo un allanamiento del búnker de “Pequeño J” en el barrio porteño de Barracas. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja.

La hipótesis del fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, es que el destinatario final de la masacre no eran las tres jóvenes y sospecha que Brenda, Morena y Lara fueron “el vehículo de un mensaje” para alguien de su propia banda que habría intentado robarle y traicionarlo. Esa persona habría visto la transmisión en vivo del crimen.

Quiénes son los cuatro detenidos

Son dos parejas, una de nacionalidad argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado. Fueron identificados como Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

La primera detención ocurrió en la casa de Florencia Varela, donde la policía encontró los cuerpos. Allí, Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen.

Horas más tarde, González Guerrero y Villanueva Silva, quienes serían los dueños de la propiedad, fueron detenidos en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

Los cuatro están imputados por homicidio agravado y están alojados en el penal de Melchor Romero, donde permanecerán bajo prisión preventiva.