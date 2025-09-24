Kicillof habló por primera vez del triple crimen en Florencio Varela y apuntó a un grupo narco “con base en CABA”
"El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones", señaló el gobernador de la Provincia en un mensaje en la red social X.
"El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones", señaló el gobernador de la Provincia en un mensaje en la red social X.
Se trata de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, y cercano al líder de la organización delictiva que habría planeado el crimen.
Celeste Magalí González Guerrero, quien alquiló la casa del horror, declaró ante la fiscalía y aportó datos escalofriantes sobre lo que sucedió la noche de los asesinatos