Axel Kicillof habló por primera vez del triple crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza, cuyos cuerpos fueron encontrados en una casa de Florencio Varela. El gobernador de la provincia de Buenos Aires enfatizó que detrás de los asesinatos estuvo un grupo narco "con base operativa en CABA".

Desde Nueva York, donde hoy hablará en un homenaje a Pepe Mujica, le dedicó un mensaje al triple crimen de Morena, Brenda y Lara, en el que respaldó las palabras del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

"Todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA", escribió el gobernador de la Provincia.

"Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista", añadió.

Y completó: "Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune".

