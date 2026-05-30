El crecimiento de la cultura cafetera llevó a que cada vez más personas busquen alternativas para preparar café en sus hogares. Entre los métodos más populares aparecen la prensa francesa, la cafetera italiana y el sistema de filtro, tres opciones que permiten obtener bebidas con perfiles muy diferentes a partir del mismo grano.

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La prensa francesa se caracteriza por ofrecer una extracción que conserva gran parte de los aceites naturales del café. El resultado suele ser una bebida con mayor cuerpo, textura y presencia de aromas, por lo que es una de las opciones preferidas por quienes buscan sabores más complejos.

La cafetera italiana, también conocida como moka, produce un café intenso y concentrado mediante un sistema que utiliza vapor de agua para atravesar el café molido. Su preparación suele dar como resultado una bebida de sabor más fuerte, cercana al espresso, aunque sin alcanzar la misma presión de una máquina profesional.

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En contraste, el método de filtro genera una extracción más pausada y uniforme. Esto permite obtener una taza más liviana y equilibrada, donde suelen destacarse con mayor claridad algunas notas aromáticas del grano.

Más allá de las diferencias técnicas, la elección depende de las preferencias de cada consumidor. Quienes priorizan intensidad suelen inclinarse por la italiana, mientras que los amantes de los cafés con más cuerpo encuentran en la prensa francesa una alternativa atractiva. El filtro, en cambio, suele ser la opción elegida por quienes buscan una bebida suave para acompañar el día a día.

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