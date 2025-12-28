Un brutal siniestro vial se produjo cuando dos vehículos impactaron de frente en una carretera de Brasil, en circunstancias que aún están siendo investigadas. El choque fue tan fuerte que uno de los automóviles se incendió casi de inmediato, provocando un fuego voraz que atrapó a sus ocupantes.

El saldo del accidente fue trágico: once personas perdieron la vida, algunas atrapadas en el interior del vehículo siniestrado por las llamas, mientras que otras murieron debido al impacto. Los equipos de emergencia y bomberos trabajaron en el lugar para controlar el fuego y asistir a los sobrevivientes, en medio de una escena de gran conmoción.

Las autoridades locales comenzaron ya las pericias para determinar las posibles causas del choque, con testimonios de testigos que hablan de un paso de carril imprudente por parte de uno de los conductores, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente.

El hecho provocó consternación en las comunidades cercanas y reavivó el debate sobre la seguridad en las rutas, especialmente en tramos de alta velocidad y con escasa señalización. Familias de las víctimas recibieron asistencia y apoyo ante la magnitud de la pérdida.

