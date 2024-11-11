"Dibu" Martínez y los jugadores de la Premier quedaron varados en Brasil
“Seguimos de paseo”, fue el posteo del arquero marplatense en Instagram, acompañado de una foto con Lisandro Martínez y Cristian Romero.
“Seguimos de paseo”, fue el posteo del arquero marplatense en Instagram, acompañado de una foto con Lisandro Martínez y Cristian Romero.
Un violento accidente en una ruta brasileña terminó con once personas fallecidas luego de un choque frontal seguido de un incendio que consumió totalmente uno de los vehículos involucrados.
Las fronteras se encuentran cerradas por tiempo indefinido para quienes quieren ingresar de México, Chile o Brasil. Juan Lipzing es guardavidas marplatense y se encuentra varado en la frontera con Brasil en un micro con mas de cuarenta personas, sin un lugar donde dormir, comer ni higienizarse.