Un hombre de 55 años fue aprehendido tras protagonizar un violento episodio en un comercio ubicado en calle San Juan al 1500, donde amenazó con un arma blanca a la esposa del propietario del local.

Según se informó, el imputado ingresó inicialmente al comercio, consumió algunos productos y se retiró sin inconvenientes. Minutos más tarde regresó al local, tomó un cuchillo tipo Tramontina y amenazó a la mujer, para luego darse a la fuga a pie.

Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar luego de recibir un alerta. Tras un rápido despliegue, el sujeto fue localizado, reducido y aprehendido en las inmediaciones del lugar del hecho. En el procedimiento se procedió al secuestro del arma blanca utilizada durante la amenaza.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingeri, quien dispuso la aprehensión del acusado por el delito de “tentativa de robo por el uso de arma”.

Asimismo, el magistrado ordenó una nueva comunicación una vez recepcionada la declaración de la segunda víctima, a fin de avanzar con las actuaciones correspondientes.

