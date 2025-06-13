Viernes accidentado: espectacular choque y vuelco en San Juan
Según testigos, el vehículo no frenó en la esquina, por lo que se produjo la colisión.
Según testigos, el vehículo no frenó en la esquina, por lo que se produjo la colisión.
El hecho ocurrió esta tarde en San Juan entre Moreno y Bolívar, y la víctima debió ser asistida por personal del SAME.
Ocurrió esta tarde en la zona comercial de la calle San Juan. La víctima había dejado apoyado el rodado en un árbol sin candado mientras hacía trámites.
Ocurrió en un local de San Juan al 1500. El sujeto, de 55 años, fue reducido a pocas cuadras por el Comando de Patrullas.
Si bien los precios tienden a estabilizarse, se trabaja con márgenes más chicos.
Lo contó una vendedora de un comercio de indumentaria femenina. En tanto, señaló que cuando no las hay, "uno no gasta y se mide".
Luego de la apertura de la temporada en Mar del Plata, los comerciantes de uno de los centros a cielo abierto destacados de la ciudad, ven con mucha expectativa la temporada, con marcado aumento en el movimiento de gente, desde el pasado mes de noviembre.