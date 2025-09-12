Un motociclista que no fue identificado se subió a la vereda de calle San Juan, le arrebató el bolso a una mujer mayor y la víctima, por la desesperación de perder sus objetos personales, intentó detenerlo y cayó de cara al piso. Debió ser asistida por personal del SAME.

Según informaron a El Marplatense, el hecho se registró esta tarde, alrededor de las 17, en San Juan y Moreno, cuando la mujer caminaba en sentido a la avenida Colón y un sujeto que conducía una Honda XR subió a la vereda, tomó sus pertenencias y se dio a la fuga por Moreno.

Si bien el robo no fue violento, la damnificada quiso correr al ladrón y luego de unos metros, perdió el control y se desplomó.

En primer lugar fueron los peatones quienes asistieron a la mujer y visibilizaron el hecho, ya que denunciaron a este medio que “la ambulancia tardó 20 minutos” hasta llegar al lugar y realizarle las primeras curaciones. En las imágenes se puede apreciar el momento en que es asistida y la presencia de dos efectivos policiales.

Una mujer, la primera en ayudar y asistir a la víctima.

