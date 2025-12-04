Un hombre de 37 años retuvo esta tarde en la zona comercial San Juan a un malviviente al que luego entregó a la Policía, quien había intentado sustraerle la bicicleta cuando la había dejado apoyada en un árbol y sin candado mientras realizaba trámites.

Personal de Prefectura Naval Argentina se hizo presente en San Juan al 1900, tras una denuncia realizada al 911. Allí se encontró con el delincuente, de 34 años, sujetado por la víctima.

Según se informó el denunciante, el sujeto intentó sustraerle la bicicleta marca Glock que se encontraba apoyada en un árbol sin candado mientras realizaba diligencias.

Desde la Fiscalía de Flagrancia, Leandro Arévalo dispuso que se devuelva la bicicleta al damnificado, y se labren las actuaciones correspondientes, notifique al imputado por el delito de “hurto agravado de vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa” y se lo remita a la Unidad Penal Nº44.

