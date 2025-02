El mercado del Club Kimberley en el Federal A presentó algunas sorpresas porque ha sumado jugadores de mucha experiencia e incluso que vienen de categorías superiores. Tal es el caso de Tomás Mantia, el ex Alvarado que, a sus 32 años, decidió venir a Mar del Plata para sumarse al “Dragón”.

El zaguero central, visitó la redacción de El Marplatense y dialogó con Marca Deportiva sobre este paso para su carrera deportiva: “Fue una decisión de vida, no se dio lo de Alvarado y tuve varias ofertas de Primera Nacional. Me llamó la gente Kimberley, Juan Vuoso, el manager, y en el lapso de una semana, definimos todo. Me encontré con un club que está en pleno crecimiento y se quiere asentar en el Federal”.

Mantia tenía claro que quería radicarse en Mar del Plata pero su primera intención fue volver a vestir la camiseta de Alvarado con la cuál logró el recordado ascenso a la segunda categoría: “No siempre uno juega donde quiere. Hay algunas decisiones que no dependían de mí, sino de la gente que está en el club. No tengo ningún rencor, son decisiones que toma la gente que está en este momento, el cuerpo técnico y la gente que está en la dirigencia o que está tomando las decisiones futbolísticas, será en otro momento o no será, pero yo siempre tuve las ganas”.

Después de su paso por Agropecuario de Carlos Casares, venir a Kimberley significa bajar una categoría, algo que para el ambiente del fútbol puede ser mal visto: “Deportivamente influye, está claro que no es lo mismo jugar un Federal que una B Nacional. En mi caso tenía algunas chances, pero la verdad que no la pasé bien en Carlos Casares por fuera del fútbol, pensé un poco en lo personal y me decidí por venir a Mar del Plata. Quedó en segundo plano la categoría. En Casares la vida era difícil, yo estoy acostumbrado a la ciudad, estuve de Mar del Plata, en Capital, en Buenos Aires y soy de Rosario. La dinámica del pueblo es totalmente diferente a lo que es la ciudad. Yo soy de ciudad y la dinámica no me gustaba”.

Hoy ha acumulado cierta experiencia que lo lleva a ser uno de los jugadores con voz de mando para los planteles que integra. Hoy le toca transmitir todo lo que aprendió: “En Alvarado, antes del ascenso y en el ascenso, he tenido muchos compañeros grandes de mucho recorrido, ya viendo el ejemplo, te forman. El fútbol, gracias a Dios me dio la chance de compartir con gente importante, compañeros que han jugado hasta Champions League y los ves entrenar y son uno más para mí. Ahí nace la humildad y el ejemplo”, remarcó Mantia.

UNA PRE- TEMPORADA DISTINTA

La decisión de jugar en el Federal A, le permitirá comenzar la temporada un poco más tarde que si estuviera en un plantel de Primera Nacional. Ese es un cambio significativo para un futbolista profesional: “Este año fue para mí medio raro. Nunca había pasado un enero en Rosario. Siempre el 15 diciembre tenía dos o tres propuestas y elegía una”.

Trabajar con tiempo y tener aún un mes por delante para el estreno, le permitirá asentarse en lo físico y futbolístico: “Es fundamental hacer una pre-temporada completa, más después de los 30 que el físico te lo hace sentir. Es la base del año para todo, te alarga la carrera, te alarga la temporada y hoy en día los chicos vienen cada vez más entrenados y más preparados. Lo veo en todos los clubes. Los pibes suben a entrenar y son cada vez más rápidos, más fuertes, mejor alimentados, tienen mejor información pero veo que llegan menos preparados tácticamente”.

Después del gran año 2024 de Kimberley con el ascenso al Federal A e inmediatamente una campaña con protagonismo en la categoría, lo lleva a renovar expectativas sabiendo que todo, finalmente, depende del resultado dentro del campo: “Si vos no tenés resultados en todos lados, cuando ya sos profesional vas para afuera y eso lo sabe todo el mundo. Obviamente cuando te va bien y podés proyectar, bárbaro, pero si vos no tenés resultados no vas para ningún lado. Los resultados te aprietan, porque tenés que mantener categoría o si sos un equipo grande tenés que ganar. La obligación de ganar siempre está, así que el proceso se hace ganando sí o sí, no hay otra forma”.