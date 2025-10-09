Este miércoles se conocieron los cuatro finalistas de La Voz Argentina: Milagros Amud, Eugenia González, Nicolás Behringer y Alan Lez competirán por el título en una definición que se dividirá en dos noches.



Telefe confirmó que la primera parte de la final será el domingo 12 de octubre, mientras que la segunda se emitirá el lunes a las 21.30. Ese mismo día, a las 22.00, llegará el esperado estreno de MasterChef Celebrity, que finalmente adelantará su debut.



El cambio en la programación se debe a una modificación en la agenda deportiva: el partido de la Selección Argentina, que originalmente iba a jugarse el lunes, fue reprogramado para el martes, lo que llevó al canal a reorganizar su grilla y mover el estreno del reality de cocina.

Ads

Ads