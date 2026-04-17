Julio Fernández en La Voz: "Es una locura todo lo que me está pasando"

El músico y cantante marplatense es uno de los participantes destacados de "La Voz" Argentina, donde deslumbró al jurado en su primera presentación con una destacada versión del tema "It's a heartache", un clásico de Bonnie Tyler. "Las repercusiones que he tenido son impresionantes" dijo y agregó qu