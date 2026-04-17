Docentes podrán capacitarse en salud vocal con una propuesta gratuita
La actividad requerirá inscripción previa y estará a cargo de la licenciada en Fonoaudiología Graciela Moscardi, en el marco del Día Mundial de la Voz.
La actividad requerirá inscripción previa y estará a cargo de la licenciada en Fonoaudiología Graciela Moscardi, en el marco del Día Mundial de la Voz.
En Los Knockouts llegan nuevas reglas, nuevos desafíos y mucho talento.
Telefe anunció los cuatro finalistas de La Voz Argentina y confirmó que la final será en dos partes: el domingo 12 y el lunes 13 de octubre. Ese lunes también se adelantará el estreno de MasterChef Celebrity, tras el cambio en la agenda de la Selección Argentina.
El músico y cantante marplatense es uno de los participantes destacados de "La Voz" Argentina, donde deslumbró al jurado en su primera presentación con una destacada versión del tema "It's a heartache", un clásico de Bonnie Tyler. "Las repercusiones que he tenido son impresionantes" dijo y agregó qu
La artista que triunfa en el certamen español, habló con El Marplatense sobre sus inicios musicales en la ciudad con el grupo Fantasy, su pasión por el arte y las repercusiones, luego de haber cautivado con su voz a toda la audiencia internacional.
Fede Gomez, una de las revelaciones del momento tras su paso por "La Voz Argentina", pisó fuerte en el escenario ubicado en Alberti 1242 ante centenares de personas que disfrutaron de su talento.