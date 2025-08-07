La Voz Argentina, el talent show musical que es un éxito en las noches de Telefe, anuncia el comienzo de Los Knockouts. Con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! como coaches, desde este lunes 11 de agosto a las 21.45 hs. el gran ciclo que conquistó a los argentinos ingresará en una nueva y emocionante etapa.En Los Knockouts llegan nuevas reglas, nuevos desafíos y mucho talento. Dos participantes de un mismo team cantarán un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.Para preparar a los concursantes, los jurados contarán con la ayuda de grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia de La Voz Argentina, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de decidir quién debe seguir en la competencia. Cazzu estará junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso junto a Lali y el Chaqueño Palavecino con Soledad.Esta quinta temporada de La Voz Argentina, un formato de ITV Studios, puede verse en simultáneo por Telefe y la plataforma HBO Max, donde también quedan disponibles los programas luego de su transmisión. Además, de domingo a viernes, Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo están al frente del React de La Voz, en vivo a través de los canales de YouTube de Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina. Y continúa El Regreso, con la conducción de Sofi Martínez junto a Karinacomo quinta coach dando segundas oportunidades a los participantes eliminados, los lunes y miércoles a las 23.15 hs. en vivo por Luzu TV y Streams Telefe.

