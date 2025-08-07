Telefe confirmó la final de La Voz Argentina y adelantó el estreno de MasterChef Celebrity

Telefe anunció los cuatro finalistas de La Voz Argentina y confirmó que la final será en dos partes: el domingo 12 y el lunes 13 de octubre. Ese lunes también se adelantará el estreno de MasterChef Celebrity, tras el cambio en la agenda de la Selección Argentina.