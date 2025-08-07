Llegan Los Knockouts a La Voz Argentina
En Los Knockouts llegan nuevas reglas, nuevos desafíos y mucho talento.
En Los Knockouts llegan nuevas reglas, nuevos desafíos y mucho talento.
Telefe anunció los cuatro finalistas de La Voz Argentina y confirmó que la final será en dos partes: el domingo 12 y el lunes 13 de octubre. Ese lunes también se adelantará el estreno de MasterChef Celebrity, tras el cambio en la agenda de la Selección Argentina.
Radicada actualmente en Mar del Plata, es además compositora, actriz y modelo. En el reality musical, su actuación le valió un lugar en el equipo de Luck Ra.
Esta noche vuelve La Voz Argentina a Telefe con Nico Occhiato.
Avanzó de etapa y eligió a Soledad. Fernández es coordinador del área de Cultura de la ONG CEFIL y ha colaborado en las dos ediciones del Festival PEP para jóvenes, por donde pasaron decenas de bandas y músicos de la ciudad.