La Secretaría de Educación lanzará un taller gratuito sobre cuidados para la salud vocal destinado a docentes de gestión pública y privada, que se realizará este lunes 20 de 17:30 a 19:30 en el Colegio de Abogados de Mar del Plata (Brown 1958), con inscripción previa obligatoria.

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La propuesta será teórica, práctica y presencial, y estará a cargo de la licenciada en Fonoaudiología Graciela Moscardi. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio oficial del municipio .

La actividad se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Voz, que se celebra cada 16 de abril. En esta edición, la Sociedad Argentina de la Voz propuso el lema Cuidando nuestras voces.

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El taller tendrá como objetivo promover el cuidado vocal mediante técnicas prácticas orientadas a prevenir el desgaste y favorecer un uso saludable de la voz en el ámbito educativo. En ese sentido, se abordarán hábitos perjudiciales, factores de riesgo, el funcionamiento básico de la voz, técnicas de respiración y relajación, y ejercicios de calentamiento vocal.

Además, se buscará visibilizar problemáticas frecuentes en la tarea docente y brindar herramientas concretas para el cuidado de una herramienta clave de trabajo.

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