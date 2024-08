En medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández, se empezaron a conocer conversaciones de WhatsApp entre la ex primera dama y María Cantero, la ex secretaria privada del ex presidente. Los chats datan de la noche del jueves 12 de agosto de 2021.

“Anoche me quiso ahorcar, sólo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una conocida mía para que me acueste con él”, le relató Yáñez a Cantero, en relación a Sofía Pacchi, quien era la mejor amiga de Yañez y participó de la fiesta VIP en Olivos.

A este mensaje, Cantero respondió: “Pero podemos decir que yo no aparezco nunca en ningún lado, puedo ir a tomar el té o café con vos y charlar”. Allí fue cuando se terminó la conversación.

Además de Sofía Pacchi, el fiscal Ramiro González citó a María Cantero, Federico Saavedra, Alicia Barrios y Daniel Rodríguez. Al mismo tiempo, convocó a Miriam Yáñez Verdugo, madre de Fabiola, según detalla un documento del Ministerio Público Fiscal.

Cantero fue secretaria privada de Fernández y es la persona involucrada en los chats con Yáñez donde se mencionan las situaciones de violencia investigadas; Saavedra fue el jefe de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión del Frente de Todos y, según la ex primera dama, estaba al tanto de las agresiones del ex presidente; y Rodríguez se desempeñó como intendente de la Quinta de Olivos. Es por eso que el fiscal pedirá el registro de ingresos del médico.

Por otra parte, el juez federal Julián Ercolini debe definir el planteo de la abogada Silvina Carreira para que la causa pase de los tribunales de Comodoro Py a la Justicia Federal de San Isidro. La estrategia de Alberto Fernández se basa en que los hechos denunciados habrían ocurrido principalmente en la Quinta de Olivos.

