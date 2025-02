Por primera vez en Club TRI, Máquina Latina presenta a Sol Ortega y Joaco Catriel. El show será el viernes 7 de febrero, desde las 21, en 20 de Septiembre 2650.

Sol Ortega lleva más de 12 años de trayectoria en los que ha logrado alzarse como una referente de la escena tanto local como internacional. Habiendo pasado por emblemáticas cabinas del mundo como Berghain, Watergate, Tresor y Fabric London, entre muchas otras.

Lleva varios años compartiendo cartel junto a artistas internacionales de renombre de la línea de Kevin Saunderson, Richie Hawtin, FJAAK, Stephan Bodzin, por mencionar algunos. Desde entonces, varias giras por Asia, Europa y toda América consolidaron su lugar como una de las revelaciones de la escena electrónica mundial reciente.

Joaquín Catriel es un DJ y productor argentino radicado en Capital Federal, conocido por fusionar techno, acid house, electro, break y drum & bass con influencias latinas y bailables. Comenzó su carrera en 2012 mezclando cumbia sonidera y, tras una estadía en Estocolmo inmerso en la escena techno, regresó a Argentina para organizar eventos como Delirio Free Open Air, que pasó de ser una fiesta clandestina a reunir más de 4000 personas por edición, y A.C.A.B. RAVE, con DJs internacionales. En 2022 lanzó su EP The Music of the Future en Nadaville Records y ha tocado en festivales y fiestas en Alemania, Suecia, Chile y Paraguay.

Máquina Latina es una agencia y sello discográfico argentino fundado en 2024. Desde su creación, se ha destacado por promover la música electrónica con un enfoque en el techno y ritmos latinos, a lo largo de su primer año, Maquina Latina ha lanzado varias producciones en algunos venues mas importantes del genero.

Las entradas están en venta a través de Venti, en la sede del Club y en Negro Oscuro (Rivadavia 2547).

