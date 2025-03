La sorpresa se instaló en el predio de Ezeiza luego de que el entrenador de la Selección Argentina de Fútbol diera a conocer la lista de jugadores convocados para la doble fecha de Eliminatorias Mundialista, quizás la más esperada.

Entre los citados no aparece Lionel Messi que viene de hacer un gran gol en el triunfo de Inter Miami anoche por la MLS y, sin embargo, se perderá los encuentros ante Urughay y Brasil.

Justamente luego de ese gol, sintió una molestia y prefirieron no arriesgar al capitán en estos dos encuentros. No es la única baja por lesión ya que se suma Gonzalo Montiel que tiene un desgarro, Paulo Dybala que también arrastra una molestia y no ingresaron en la lista final Francisco Ortega, Giovanni Lo Celso, Alejandro Garnacho y Claudio Diablito Echeverri.

Entre los que quedaron, hay nombres propios que empiezan a repetirse como los de Nico Paz, Facundo Medina o Máximo Perrone que son muy tenidos en cuenta. También llegaron al país en las últimas horas Benjamín Domínguez y Santiago Castro, los jugadores del Bologna de Italia.

También hay una larga lista de campeones del mundo que encabeza Emiliano “Dibu” Martínez que llegó antes al país para participar sorpresivamente del casamiento de uno de sus amigos y ahora se suma al grupo nacional.

Cabe recordar que el primer partido será el próximo viernes, 21 de marzo, desde las 20.30 visitando a Uruguay con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez y luego, el martes 25 a las 21 recibirá en el Monumental a Brasil con el colombiano Andrés Rojas como juez principal.