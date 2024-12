En pleno momento de incertidumbre institucional en Alvarado, en donde tienen una semana para confirmar quien será su próximo presidente, continúa el éxodo de futbolistas. Esta vez fue el turno de Juan Manuel Lungarzo, que se despidió por redes sociales.

El arquero nacido en Chivilcoy, vistió durante dos temporadas la camiseta del “Torito”. En su primer año en el club disputó 28 de 38 partidos posibles en donde recibió 32 goles y mantuvo en 10 ocasiones la valla en cero. Los partidos que no estuvo convocado en dicha temporada fue a causa de una fractura en el omoplato, aunque volvió para los últimos compromisos.

En su segundo año en el club, tuvo un rol más preponderante siendo uno de los referentes del equipo. En este 2024 defendió los tres palos todos los encuentros que disputó su equipo, recibió 36 goles y registró 2 vallas invictas.

Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista de 31 años expresó: “Queda agradecer la oportunidad de vestir esta camiseta, han sido dos temporadas en las cuales siempre di lo mejor de mí, cada partido intentar que el hincha se identifique con garra y mucho corazón. Es momento de decirle gracias a esas personas que confiaron en mí, a mis compañeros que se esforzaron día a día luchando por un mismo objetivo, a todo el personal del club que trabaja día a día para que nuestra estadía sea con la mayor comodidad posible, y a toda su gente que acompaña de forma inexplicable en cada partido”.

Puede interesarte

A pesar de que el club no comunica oficialmente las salidas, esta se contabiliza como la cuarta teniendo en cuenta las de Belinetz, Rambert y Lamardo. En este sentido, durante la asamblea informativa del pasado jueves, el actual presidente Emiliano Montes, que confirmó que no seguirá, explicó que como no se hará cargo de club el año que viene no se puede comprometer a renovar contratos a quienes se les finaliza.