Alvarado sigue recibiendo malas noticias en el tramo final de la Primera Nacional donde actualmente se juega la permanencia y esta vez el mal trago tiene que ver con la lesión del futbolista Enzo Martínez.

El jugador sufrió un desgarro y se perdería, al menos, el partido ante Deportivo Maipú este lunes a las 15 en el José Maria Minella. Su baja se suma a la del defensor central Kevin Silva, quien estaría ausente hasta el fin del campeonato.

Con cinco fechas por delante y un plantel cada vez más corto por lesiones, el equipo de Marcelo Vázquez buscará a salir de la zona roja. Hoy se ubica último en su zona con 28 puntos, a 3 de Ferro, que hoy estaría manteniendo la categoría.

