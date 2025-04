Panam Sports dio a conocer la conformación de sus Comisiones de trabajo en las que destacados dirigentes y atletas argentinos forman parte.

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) Mario Moccia encabeza la Comisión Técnica y la vicepresidenta 1º Alicia Masoni de Morea continúa al frente de la de Mujer en el Deporte.

El secretario general de la entidad Víctor Sergio Groupierre integra la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Juegos Panamericanos Lima 2027; la vocal 2º María Julia Garisoain forma parte de la Comisión Deporte Seguro; la secretaria de Actas Mabel Roca compone la de Sostenibilidad; la representante de los atletas en la Mesa Directiva del COA, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y campeona olímpica de judo Paula Pareto integra la Comisión Médica y el atleta olímpico Germán Chiaraviglio participa de la Comisión de la Atletas.

Son 16 las comisiones que conforman las distintas áreas de trabajo de Panam Sports y que custodian el correcto desarrollo del deporte americano en sus diferentes ámbitos. Forman parte de las mismas miembros COI, destacados dirigentes deportivos, profesionales de las diversas áreas y cabe destacar a los diez medallistas olímpicos del continente: Paula Pareto, Félix Sánchez, Tricia Smith, Melissa Humana-Paredes, Alejandra Orozco, María Caridad Colón, Bernard Rajzman, Anthony Azevedo, Isabel Swan y Cecilia Tait.

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, indicó: “Estamos muy contentos con la conformación de nuestras Comisiones. Hemos elegido a grandes profesionales, destacados dirigentes y apasionados deportistas, que estoy seguro nos ayudarán a un mejor desarrollo de nuestra organización y de nuestro deporte, teniendo siempre a los atletas y a Panam Sports, como el centro de todas las decisiones”.

A continuación, las Comisiones Panam Sports para el periodo 2025-2028 y sus respectivos presidentes:

Comisión de Coordinación y Seguimiento para los JJPP Junior Asunción 2025. Presidente: Miguel Ángel Mujica (CHI).

Comisión de Atletas. Presidenta: Isabel Swan (BRA).

Comisión de Capacitación y Academias Olímpicas. Presidenta: Sara Rosario (PUR).

Comisión de Coordinación y Seguimiento para los JJPP Lima 2027. Presidenta: Damaris Young (PAN).

Comisión de Marketing, Imagen y TV. Presidente: David Shoemaker. (CAN)

Comisión Médica. Presidente: Alejandro Orizola (CHI).

Comisión de Mujer en el Deporte. Presidenta: Alicia Morea (ARG).

Comisión Programa Deportivo Panamericano. Presidente: Neven Ilic (CHI).

Comisión Solidaridad Panamericana. Presidente: Camilo Pérez (PAR).

Comisión de Sostenibilidad. Presidente: Alfred Emmanuel (LCA)

Comisión Técnica. Presidente: Mario Moccia (ARG).

Comisión de Deporte Seguro. Presidenta: Nicole Hoevertsz (ARU).

Comisión de Entrega de Premios. Presidente: Julio Maglione (URU).

Comisión de Ética y buen Gobierno. Presidenta: Tricia Smith (CAN).

Comisión de Finanzas y Auditorias. Presidente Gene Skyles (USA).

Comisión Legal. Presidente: Michel Chambers (CAN).