Comité Olímpico Argentina

Siete argentinos elegidos en las comisiones de Panam Sports 2025-2028
El Comité Olímpico Argentino (COA) informó que siete de sus miembros integran y algunos presiden comisiones dentro de Panam Sports hasta el 2028.
El Comité Olímpico Argentino (COA) informó que siete de sus miembros integran y algunos presiden comisiones dentro de Panam Sports hasta el 2028.
El Comité Olímpico Argentino (COA) realizará desde el 9 de enero la Playa Olímpica los fines de semana en Mar del Plata, Chapadmalal, Pinamar y Cariló.