El bailarín Iñaki Urlezaga llegó a Mar del Plata en su rol de director artístico para presentar La ruta de Piazzolla, un espectáculo que subirá a escena el 13 y 15 de enero en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746) con Bautista Parada y Julieta Paul como principales figuras. Una propuesta que lo encuentra con su admirado Astor Piazzolla y con una ciudad a la que le gusta venir: “Siempre es lindo estar en Mar del Plata, tiene un público muy ecléctico, y uno se encuentra un poco con el interior del país porque hay gente de todos lados”.

La ruta de Piazzolla es un espectáculo de danza tango que contiene bailarines y músicos en vivo y donde se combina la experiencia de artistas consagrados con jóvenes talentos. Parada y Paul, reconocidos bailarines del Teatro Argentino de la Plata, están acompañados por El Cuarteto de Buenos Aires y un destacado cuerpo de baile.

En diálogo con El Marplatense, Urlezaga reconoció la importancia del artista nacido en Mar del Plata: “Por un lado te da orgullo ser argentino, porque ves que Astor es tan admirado en el mundo y este espectáculo lo podés hacer en Bangkok, San Petersburgo o Mar del Plata. Y decís, ‘bueno, estoy haciendo algo lindo, algo que vale realmente la pena’. Entonces esto te toca un poco el alma. A veces Argentina cruje, y cruje varias veces al año, pero igual el gen argentino siempre es capaz de sublimar en algo tan lindo como esto”.

Según explicó el bailarín, el espectáculo empieza y termina con Libertango pero se forma un “paralelismo” ya que no empieza y termina de la misma manera. “Uno trata de demostrar que es tan grande la música de él, porque con una misma melodía podés hacer doscientas cosas. No está circunscripto a algo”.

Urlezaga definió a Por la ruta de Piazzolla como “un recorrido de lo que a uno le gusta de Astor y cada melodía tiene consigo mismo una historia que no tiene nada que ver con lo que sigue, que empieza y termina con la misma melodía. Y como no tiene un texto concreto también se permite al bailar tratar de entregar al público lo que quiere recibir. Porque vos no lo obligás al público. Eso es grato. Capaz que alguien toma a Adiós nonino desde otro lado al que lo tomó él al componerlo”.

-¿Qué herramientas te aporta Piazzolla desde lo coreográfico?

Te da para hacer lo que se te ocurra. Si querés podés hacer algo puramente tanguero, podés contar la historia que quieras. Podés irte del tango, podés hacer algo tanguero, algo porteño, porque es mucho más que un compositor de tango. Es un gran músico. Rompió en mil pedazos la melodía, las estructuras, se animó a hacer lo que quería. Te das cuenta que es Astor 100% porque hay una evolución de lo que comienza a lo que termina haciendo. Eso se nota en su pensamiento artístico. Y con eso podés hacer lo que quieras. Así de libre como se sentía que él era, creo que uno puede hacerlo también a la hora de disponerse uno. El bailarín le debe mucho a Piazzolla. Porque él fue muy generoso. Es una persona que puede ser escuchada, bailada. Mi generación ya vio a Piazzolla consagrado. Para mí es un clásico hoy en día. Pero rompió tanto que por más que sea un clásico lo que vino después no ha sido tan potente. Y también como ya está tan aceptado te lo permiten bailar en cualquier lado. Porque cincuenta años atrás por ahí decías ‘Piazzolla’ y no querían.

-¿Podrías compararlo con alguien del mundo de la danza?

Mi generación también ha roto muchos moldes porque ya el teatro se baila en cualquier lado. No lo bailás sólo en el Colón. En ese sentido también vengo de una generación donde está muy democratizado. En ese aspecto no hay drama.

-¿Te gusta el tango por fuera de Piazzolla?

El tango me gusta mucho porque me acercó Piazzolla cuando yo era adolescente, por haber vivido muchos años afuera. Llegué al tango por Astor, después encontré lo que es la maravilla del tango. Y me gusta el fenómeno cultural en Argentina, de cómo empezó y cómo se transformó en esas grandes orquestas. Lo que era sociológicamente para las personas, el tango atraviesa un siglo donde fue cambiando a lo largo de los movimientos hasta políticos. A mí que me gusta y soy curioso, me gusta entenderlo porque es parte de nuestra historia.

-El tango perdió la masividad y hoy parece la danza el espacio donde se lo populariza…

Es verdad, al romperse los moldes no tenés que bailar el tango en zapatos y tacos. Podés bailarlo en punta, de calzas, inclusive hasta con la música de tango podés no bailar tango. En ese sentido es fantástico.

-Te saco del espectáculo y te pregunto por Estudiantes, club del que sos hincha. ¿Tenés alguna opinión formada sobre el tema sociedades anónimas?

No sé si los socios van a ser tan decisivos como dice Verón. Dejame dejar la pregunta abierta. Soy socio y no sé si eso va a suceder, me parece que es más el deseo de un dirigente que la propia realidad en sí misma. La historia lo dirá.