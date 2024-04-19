Proponen cambiar el nombre del CCK a Astor Piazzolla: ¿Qué opinan los marplatenses?
La diputada Nacional Santillán presentó un proyecto para que el espacio cultural lleve el nombre del reconocido músico marplatense.
La diputada Nacional Santillán presentó un proyecto para que el espacio cultural lleve el nombre del reconocido músico marplatense.
Con música en vivo y bailarines de tango se lanzó el evento que homenajea al reconocido bandoneonista Astor Piazzolla. Marplatenses, batanenses y turistas podrán acceder a un pase cultural con entradas a $50 desde este lunes.
La convocatoria se extenderá hasta 31 de enero, según comunicaron desde la Secretaría de Cultura. El ciclo de tango, que homenajea al eximio compositor marplatense, se desarrollará del 11 al 20 de marzo.