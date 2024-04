La Diputada marplatense de la Libertad Avanza, Juliana Santillán, presentó un proyecto para que el nuevo nombre del Centro Cultural del Bicentenario sea Astor Piazzolla. El motivo de la propuesta es que "es un indiscutido maestro de la música del Siglo XX y cuya obra cobra más fuerza cada día que pasa, siendo muy escuchado en el Siglo XXI”.

El Marplatense recorrió las calles de la ciudad para conocer la opinión de los vecinos sobre la idea de que este lugar de la cultura sea nombrado como uno de los artistas más grandes que tuvo la ciudad.

"Me parece muy bien, es una persona muy importante para Mar del Plata y para el mundo", comentó Paula, vecina de la ciudad.

A su vez aseguró que "Todo lo que es Mar del Plata tiene mucho potencial y lo sabemos por los músicos, artistas, los futbolistas. Sale mucha gente de acá".

Darío, un residente de Mar del Plata, dijo que "es la batalla cultural de la que tanto se habló a principios del siglo pasado, la está dando Milei y la Libertad Avanza en todos los terrenos, más que nada en el simbólico. El cambio de nombre de todos estos lugares es fundamental porque remite a una disputa del sentido, significado y de los valores que pretende establecer como un nuevo relato y una nueva simbología".

Por lo que "la cuestión de los militares, la cultura, género, son todos espacios que justamente van con la propia ideología del gobierno y lo que están haciendo es perfecto porque mantienen su pensamiento y dan disputa no solo en hecho", enfatizó.

"Yo no estoy de acuerdo, pero lo que hacen es totalmente lógico con su discurso y contenido de relato", aclaró.

No obstante, "Piazzolla es un genio, marplatense, además está relacionado al tango, pero, ¿por qué no le ponen Carlos Alberto Solari? Son cuestiones simbólicas. La disputa de sentidos está bien clarita para dónde van".

"Lo mismo pasó con los billetes en la época de gobierno de Macri, animales. Son significados y sentidos, la disputa va por ese lado. Está bien planteado el juego y claro", finalizó.

En esta línea, "que le cambien el nombre al centro cultural no me suma ni me resta. También podría llamarse Guillermo Vilas o Carlos Gardel", señaló Rafael.

Asimismo, destacó que "también puede mantener el Néstor Kirchner, no me parece relevante. Más me preocupa el descalabro que hay con la economía que no sé si lo va a poder enderezar este gobierno".

"Hay gente que está preocupada en este momento porque no tiene qué comer. Que le cambien el nombre me parece totalmente irrelevante", concluyó.