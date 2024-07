La suspensión del pasado sábado por tormenta, dejó la ansiedad a flor de piel para lo que sucederá mañana en la tercera fecha para el Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” que está disputando la segunda fase.

La Zona Campeonato tiene tres líderes con Once Unidos, Círculo Deportivo y Atlético Mar del Plata tendrán interesantes medidas en esta jornada. El equipo de Parque Luro jugará ante Nación como local, el “papero” hará lo propio con Argentinos del Sud y el “decano”, actual campeón, será anfitrión de River.

En la “Reválida” hay un sólo líder que es Independiente, el único que conserva el puntaje ideal y tratará de sostenerlo como local ante Libertad que apenas sumó una unidad. Los escoltas con 4 unidades son Al Ver Verás y Racing. El “Duende” será local ante Boca y la “Academia” visitará a El Cañón en cancha de Deportivo Norte.

PROGRAMACIÓN - TERCERA FECHA - SEGUNDA FASE - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

Cancha: Círculo – Círculo vs Argentinos del Sud

Sexta (12hs): Brizuela, Cajal y Melga

Quinta (13:30hs): Melga, Cajal y Brizuela

Primera (15:15hs): Cajal, Melga y Brizuela

Cancha: River – San José vs Talleres

Sexta (12hs): Costanzo, Contreras y Martínez

Quinta (13:30hs): Martínez, Contreras y Costanzo

Primera (15:15hs): Contreras, Martínez y Costanzo

Cancha: Alvarado – Alvarado vs Peñarol

Sexta (12hs): Sampietro, Oliver y Román

Quinta (13:30hs): Oliver, Sampietro y Román

Primera (15:15hs): Millas, Sampietro y Oliver

Cancha: Once Unidos – Once Unidos vs Nación

Sexta (12hs): Zagaglia, Lunegro y Galante

Quinta (13:30hs): Lunegro, Zagaglia y Galante

Primera (15:15hs): Miranda, Lunegro y Zagaglia

Cancha: Quilmes – Quilmes vs Dvo. Norte

Sexta (12hs): Rúa, Gómez y Gallo

Quinta (13:30hs): Gómez, Rúa y Gallo

Primera (15:15hs): Mella, Gómez y Rúa

Cancha: Banfield – Banfield vs Kimberley

Sexta (12hs): Ferreyra, López y Díaz Furet

Quinta (13:30hs): López, Ferreyra y Díaz Furet

Primera (15:15hs): Llona, López y Ferreyra

Cancha: Mar del Plata – Atlético MDP vs River

Sexta (12hs): Chabert, Ghiglione y Vega

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Chabert y Vega

Primera (15:15hs): Funes, Ghiglione y Chabert

Cancha: Norte – El Cañón vs Racing

Sexta (12hs): Patteta, Scuffi y Baquero

Quinta (13:30hs): Scuffi, Patteta y Baquero

Primera (15:15hs): Baquero, Scuffi y Patteta

Cancha: Urquiza – Gral. Urquiza vs Cadetes

Sexta (12hs): Montero, García y Alfonso

Quinta (13:30hs): García, Montero y Alfonso

Primera (15:15hs): Foschi, García y Montero

Cancha: Boca – San Isidro vs Almagro Florida

Quinta (13:30hs): Núñez, C. Ruíz Díaz y Olivares

Primera (15:15hs): C. Ruíz Dïaz, Núñez y Olivares

Cancha: Independiente – Independiente vs Libertad

Sexta (12hs): Bravo, Espinillo y Tua

Quinta (13:30hs): Espinillo, Bravo y Tua

Primera (15:15hs): Nuesch, Espinillo y Bravo

Cancha: San Lorenzo – San Lorenzo vs Chapadmalal

Sexta (12hs): Spognardi, Arrendazzi y Monteagudo

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Spognardi y Monteagudo

Primera (15:15hs): Abboud, Arrendazzi y Spognardi

Cancha: Al Ver Verás – Al Ver Verás vs Boca

Sexta (12hs): Tamburini, Luxen y Ordóñez

Quinta (13:30hs): Luxen, Tamburini y Ordóñez

Primera (15:15hs): Debrina, Luxen y Tamburini