Un programa público que utiliza actividades agrícolas como herramienta terapéutica para mejorar la recuperación e inclusión social de pacientes en hospitales de salud mental fue presentado hoy, con las presencias del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y Marcelo González, titular de WAM Entertainment Company.

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En ese marco, Quirós indicó que “estos espacios forman parte del proceso de recuperación, promoviendo la participación, la generación de vínculos y la construcción de autonomía en cada persona”. Así, se avanzó con un programa de taller terapéutico orientado a actividades vinculadas a la agricultura.

“Se apoya en la rehabilitación psicosocial, la terapia ocupacional, el contacto con la naturaleza, las rutinas y el trabajo grupal que favorecen la recuperación, la autonomía y la reinserción social”, comentó el médico a la vez que destacó que el programa “se basa en el desarrollo de huertas comunitarias y plantaciones de pecan, generando espacios de trabajo colectivo y cuidado del entorno dentro de los hospitales”.

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“Con el acompañamiento de Marcelo González y La Luz, vamos a implementar este dispositivo en los predios del Alvear, Borda y Moyano, fortaleciendo una red de abordaje que pone en el centro a las personas y sus procesos de recuperación”, destacó Quirós.

De esta manera, señaló que “promover la rehabilitación integral también es parte de construir un sistema de salud mental humano, integrado y con más oportunidades para cada paciente”.

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