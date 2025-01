Para muchos Selena Gómez sigue siendo aquella chica que se hizo famosa con Los hechiceros de Waverly Place en el canal de Disney, sin embargo a los 32 años se ha convertido en una de las artistas más populares e influyentes de Estados Unidos, lo que rubricó este año con una Palma de Oro por su actuación en Emilia Pérez y con una doble nominación a los Globos de Oro por sus actuaciones en -otra vez- Emilia Pérez y la serie Only murders in the building.

Actriz, cantante, empresaria, la figura de Selena trasciende la pantalla. Su debut en la actuación fue a los 10 años con un papel secundario en la popular serie infantil Barney y sus amigos. Tras un paso por diversas producciones, el estrellato como figura juvenil le llegó rápidamente como protagonista de Los hechiceros de Waverly Place, una de esas sitcoms infantiles de Disney que no son tan efectivas como que sirven para la construcción de estrellas jóvenes. Claro, no todos logran sobrevivir a esa instancia. Selena lo logró.

Su estrellato juvenil, como tiene que ser en la maquinaria Disney, fue acompañado de un paso como cantante pop. Selena brilló en los dos frentes, convirtiéndose en una estrella a una velocidad inconmensurable. Sin embargo, a diferencia de otros adolescentes que caen en la desgracia una vez que llegan a la cima, la actriz comenzó a dar pasos que demostraban un estudio de su carrera y de las opciones que abrieran las puertas del crecimiento personal.

Hubo algunas quejas por la dicción de Selana Gómez cuando habla castellano en “Emilia Pérez”.

Por eso, el mismo año que terminó Los hechiceros de Waverly Place protagonizó la película Spring Breakers: Viviendo al límite, del provocador Harmony Korine, donde no sólo demostró su ambición y su pulsión por los cambios, sino que se encontró con un público nuevo. Fue el final de una etapa y el comienzo de otra.

Mientras su carrera artística avanzaba, la parte sentimental no tuvo respiro. Y, lo notable, es que Selena parece interesada sólo en músicos: se le conocieron romances con Nick Jonas, Justin Bieber, el DJ ruso-alemán Zedd, el cantautor canadiense The Weeknd y actualmente sale con el productor discográfico Benny Blanco, con el que se comprometió hace días a poco de cumplir un año de noviazgo.

​Así como lo sentimental presenta sus vaivenes en la vida de Selena Gómez, hay que señalar que la salud es un asunto complejo. Tiempo atrás fue diagnosticada con lupus y en septiembre de 2017 reveló que había recibido un trasplante de riñón de la actriz y amiga Francia Raisa, de la que tiempo después se distanciaría ya que la donante cuestionó que la estrella no tomaba los cuidados que requería su salud. Con problemas de ansiedad, depresión y bipolaridad, Selena Gómez reveló además que por su salud no podría tener hijos de manera biológica.

Pero mientras todo esto sucedía en la vida de la actriz y cantante, desde lo profesional el crecimiento sería constante, sumando a su rol de estrella de la actuación y la música una presencia como productora y como empresaria: tiene marcas de ropa y perfumes. Ni qué decir la influencia de su figura (con 423 millones de seguidores en Instagram) que seduce a marcas como Adidas, Coca-Cola o Puma que la han elegido como su cara, de la misma manera que UNICEF en 2009 la convirtió en la embajadora más joven de la historia.

Como decíamos, con el rol de productora comenzaron a llegar otros logros en su carrera, como la exitosa serie 13 Reasons Why, aunque lo que se distingue es su ojo para desarrollar proyectos que logran mezclar el prestigio con la popularidad, como es la gran comedia Only murders in the building, donde cometió la osadía de relacionar su figura de artista joven con dos veteranos experimentadísimos como Steve Martin y Martin Short. Precisamente esa mezcla entre veteranía y juventud es uno de los grandes hallazgos de una serie sumamente elegante, en el que la actriz interpreta a Mabel Mora, una joven conflictuada que termina paliando la soledad y la alienación al formar un vínculo con dos septuagenarios fanáticos de los podcast de crímenes reales.

Por ese personaje es que recibió una de las nominaciones al Globo de Oro de este año. La otra es por Emilia Pérez, el film de Jacques Audiard en el que interpreta a la esposa de un jefe narco que decide cambiar de género. Por esa actuación, como decíamos, recibió además la Palma junto a sus coprotagonistas: Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón.

Selena se luce junto a dos veteranos como Martin Short y Steve Martin.

Esa actuación, por otra parte, generó alguna polémica debido a su defectuosa pronunciación del español. “No estoy tan feliz con lo que siento que podría haber hecho en español, pero siento que es más como, en general. Espero no obstaculice mi desempeño. Y estoy muy agradecida por la oportunidad. Tal vez podría haber tenido más tiempo para ello, pero estaba al trote y tenía muchas, muchas ganas de ser parte de esto. Sin duda fue un desafío”, comentó la actriz en una entrevista.

Only murders in the building y Emilia Pérez son dos de las producciones de este año en las que el nombre de Selena Gómez se ha vuelto más resonante. Pero también como productora ha regresado al universo Disney con la secuela Wizards Beyond Waverly Place, a lo que hay que sumar el documental sobre íconos femeninos de la música Louder: the soundtrack of change. Sin dudas, una personalidad que ha sabido pasar de estrella juvenil a actriz respetada, empresaria y productora, pero también una cara reconocible para campañas publicitarias. Pocas parecen ser tan influyentes en el presente. Selena Gómez, la mujer del año.