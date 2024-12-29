Selena Gómez, la mujer del año
La actriz y cantante es además productora y empresaria. Fue nominada a los Globos de Oro por sus actuaciones en Emilia Pérez y Only murders in the building.
La actriz y cantante es además productora y empresaria. Fue nominada a los Globos de Oro por sus actuaciones en Emilia Pérez y Only murders in the building.
Los expertos estiman una tasa de actividad de aproximadamente 15 a 20 meteoros por hora, aunque este número puede ser menor debido a la intensidad de la Luna Llena.
Es un fenómeno conocido como las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. Recomiendan alejarse de las zonas con contaminación lumínica y buscar un lugar con una vista despejada.
El concierto contará con estrellas de primer nivel como Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Maluma, entre muchos otros