El ex presidente Alberto Fernández aseguró que el hematoma que la ex primera dama Fabiola Yáñez tenía en una foto que se difudió en los últimos días fue producto de “un tratamiento estético contra las arrugas”. La imagen de Yáñez con la lesión se vio en una de las fotos que se difundieron tras la denuncia por violencia de género a Alberto Fernández, presentación de la que el ex mandatario se defendió.

Las declaraciones del ex presidente forman parte del anticipo de una entrevista que Alberto Fernández le dio al portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky. El periodista aclaró que el ex mandatario le concedió el reportaje con la condición de que no se publicara previo a la entrevista que le dio a El País de España, que hasta el momento no se difundió.

De acuerdo al portal, “el ex presidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas”, y dijo: “Fernández dice conservar chats con la madre de Yáñez, en los que compartirían la preocupación por el alcoholismo de ella, y reitera en forma obsesiva varias preguntas”.

Puede interesarte

Según ese medio, Fernández planteó: “Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? ¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato? Viví 17 años con Marcela Luchetti y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido”.

La semana pasada Alberto Fernández publicó en su cuenta de X un comunicado sobre la denuncia de Yáñez por violencia de género: “Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”.

El ex presidente agregó: “Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”. Pese a sus afirmaciones igualmente decidió dar entrevistas, de las que hasta el momento solo se conoce un adelanto de una de ellas.

Puede interesarte

La ex primera dama volverá a declarar el martes ante la Justicia luego de la denuncia por violencia de género al ex presidente. Se prevé que se presente como querellante. La abogada que designó Yáñez en la causa, Mariana Gallego, todavía no fue formalmente presentada en el expediente. Y la declaración será por Zoom, ante el fiscal federal Ramiro González.