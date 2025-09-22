En el marco de un operativo de prevención, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) secuestró una importante cantidad de marihuana a un interno de la Unidad Penal N° 44 de Batán, ubicada en el kilómetro 8,5 de la Ruta 88.

El procedimiento se llevó adelante cuando efectivos realizaron una requisa corporal y de pertenencias a los reclusos que egresaban del Salón de Usos Múltiples, y al revisar a un joven de 20 años, le encontraron dentro de sus prendas un envoltorio de nylon con 19,7 gramos de la sustancia mencionada.

Posteriormente, el test de orientación verificó que se trataba de marihuana, por lo que se dio intervención a la Fiscalía Temática de Estupefacientes, que dispuso notificar al imputado por el delito de “tenencia simple” y realizar las actuaciones correspondientes.

