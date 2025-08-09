Luego de la suspensión por mal clima, el CAFEST volumen 2 llegará este domingo a Mar del Plata con una propuesta ampliada que se desarrollará de 10 a 20 en Villa Victoria y Villa Mitre. “Finalmente, después de hacerse esperar, llega CAFEST con 38 cafeterías vibrando al sonido de dos sets de DJs”, celebró la vicepresidenta del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), Johanna Panebianco.

Ads

La funcionaria destacó que las cafeterías no solo ofrecerán café, sino también “cositas ricas para comer” y que habrá “charlas para aquellos que les gusta conocer un poco más sobre el mundo y la industria de la cafetería”.

“Como me gusta decir a mí, el volumen dos viene con el doble de todo: de cafeterías y de tiempo, porque esta vez va a ser de 10 a 20. Y al ser un domingo, tomamos también el horario de la mañana para aquellos que quieran venir a desayunar y hacer yoga”, adelantó Panebianco.

Ads

Puede interesarte

La propuesta también contempla “actividades para toda la familia y el doble de música y DJs para los que le gusta el coffee rave y así, terminar bien arriba”. Según remarcó, el objetivo es que vecinos y turistas puedan disfrutar de una jornada completa, desde la mañana hasta la tarde.

“Los esperamos a todos en Villa Victoria y Villa Mitre, este domingo de 10 a 20”, concluyó la referente del EMTuryC, que apuesta a consolidar el CAFEST como una cita fija en la agenda cultural de la ciudad.

Ads

Entre las marcas destacadas que participarán, se encuentran ATC - Acá Tomamos Café, Cabrales, Café Martínez, Havanna, La Fonte D’Oro, entre otras. Además, se ofrecerá el Combo CAFEST a precio promocional, hasta agotar stock, en gazebos y foodtrucks distribuidos en ambos espacios culturales.

Puede interesarte

La jornada estará enriquecida con actividades para todas las edades. En Villa Victoria, se podrá participar de la clase El arte del buen vivir, una práctica de yoga para reconectar con la respiración, seguida de una sesión de yoga infantil a cargo de Semillita.

Y por el lado de Villa Mitre, también habrá una instancia de meditación y yoga para niños con una propuesta lúdica. Las charlas con expertos de marcas como Kiva, Batuta y Eurocafé abordarán temas como café de especialidad, producción local y consumo consciente, en el microcine de Villa Victoria y el museo de Villa Mitre, con cupo limitado.