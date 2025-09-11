Esta mañana se realizó en Groningen, Países Bajos, el sorteo de la serie que Argentina disputará ante el conjunto local por la clasificación al Final 8 de la Copa Davis 2025. El equipo nacional, capitaneado por Javier Frana, contará con la presencia de dos representantes marplatenses: Horacio Zeballos, especialista en dobles y número uno del país en esa modalidad, y Francisco Comesaña, quien se incorpora como quinto integrante y vivirá su primera experiencia en la competencia por equipos más importante del tenis mundial.

De acuerdo al sorteo, la acción comenzará el viernes con el cruce entre Tomás Etcheverry y Jesper de Jong, seguido por Francisco Cerúndolo frente a Botic van de Zandschulp. El sábado abrirá la jornada el dobles, donde Zeballos hará dupla con Andrés Molteni para enfrentar a Sander Arends y Sem Verbeek. Más tarde, Cerúndolo volverá a la cancha frente a De Jong, y Etcheverry cerrará la serie ante Van de Zandschulp.

Sorteo definido para el cruce contra Países Bajos 🇳🇱



Este viernes desde las 9hs (🇦🇷) comienza a definirse el pase al Final 8



📺 TyC Sports y DSports#VamosArgentina pic.twitter.com/d1o3fbCkeq — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 11, 2025

La serie, que se disputará sobre superficie dura bajo techo en el Martiniplaza de Groningen, es decisiva para ambos países: el ganador avanzará al Final 8 de la Copa Davis, mientras que el perdedor quedará relegado en la competencia. Argentina llega con un plantel que combina experiencia y juventud, apoyándose en la solidez de Cerúndolo y Etcheverry en singles, la jerarquía de Zeballos y Molteni en dobles, y la proyección de Comesaña, que suma rodaje en el equipo nacional.

La presencia de Zeballos, uno de los mejores doblistas del circuito internacional, y de Comesaña, en pleno ascenso en su carrera, otorga un fuerte sello marplatense a la delegación argentina que buscará un lugar entre los ocho mejores del mundo en esta edición de la Copa Davis.

