Se realizó el sorteo en Groningen: Zeballos en el dobles y Comesaña como opción
El sorteo definió el orden de juego de la serie entre Argentina y Países Bajos por la clasificación al Final 8 de la Copa Davis. Horacio Zeballos será protagonista en el dobles junto a Andrés Molteni, mientras que Francisco Comesaña se suma como quinto integrante del equipo.
Esta mañana se realizó en Groningen, Países Bajos, el sorteo de la serie que Argentina disputará ante el conjunto local por la clasificación al Final 8 de la Copa Davis 2025. El equipo nacional, capitaneado por Javier Frana, contará con la presencia de dos representantes marplatenses: Horacio Zeballos, especialista en dobles y número uno del país en esa modalidad, y Francisco Comesaña, quien se incorpora como quinto integrante y vivirá su primera experiencia en la competencia por equipos más importante del tenis mundial.
De acuerdo al sorteo, la acción comenzará el viernes con el cruce entre Tomás Etcheverry y Jesper de Jong, seguido por Francisco Cerúndolo frente a Botic van de Zandschulp. El sábado abrirá la jornada el dobles, donde Zeballos hará dupla con Andrés Molteni para enfrentar a Sander Arends y Sem Verbeek. Más tarde, Cerúndolo volverá a la cancha frente a De Jong, y Etcheverry cerrará la serie ante Van de Zandschulp.
La serie, que se disputará sobre superficie dura bajo techo en el Martiniplaza de Groningen, es decisiva para ambos países: el ganador avanzará al Final 8 de la Copa Davis, mientras que el perdedor quedará relegado en la competencia. Argentina llega con un plantel que combina experiencia y juventud, apoyándose en la solidez de Cerúndolo y Etcheverry en singles, la jerarquía de Zeballos y Molteni en dobles, y la proyección de Comesaña, que suma rodaje en el equipo nacional.
La presencia de Zeballos, uno de los mejores doblistas del circuito internacional, y de Comesaña, en pleno ascenso en su carrera, otorga un fuerte sello marplatense a la delegación argentina que buscará un lugar entre los ocho mejores del mundo en esta edición de la Copa Davis.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión