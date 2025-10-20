En el marco del 17 de octubre -fecha emblemática del movimiento obrero argentino-, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) llevó adelante el Encuentro Federal Portuario de la Lealtad en Mar del Plata. El acto estuvo encabezado por el secretario general de la organización, Marcelo Osores, y Carlos Mezzamico, del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) Mar del Plata, y contó con la presencia de la CGT Mar del Plata y gremios del sector.

“El Día de la Lealtad nos encuentra organizados, presentes en cada puerto y unidos en una sola voz. La FEPA representa a la mayoría portuaria del país, con una agenda clara: defender el trabajo, la dignidad y los derechos de cada estibador argentino”, expresó Osores durante su intervención.

También se abordaron temas relacionados con la agenda gremial vigente, como el reclamo sobre los pliegos de licitación del puerto de carga y exportación de Mar del Plata, que no contemplan la incorporación de los trabajadores del sector, una demanda sostenida por la FEPA y el SUPA Mar del Plata.

Por su parte, Mezzamico destacó “el compromiso de la federación en abordar los problemas de cada sindicato de base y la presencia constante del secretario general Osores, recorriendo todo el país junto a los trabajadores”. Además, valoró el respaldo institucional y político expresado por la CGT Regional Mar del Plata, encabezada por Miguel Guglielmotti y José Luis Rocha, quienes participaron del acto.

El encuentro se enmarca en el despliegue de la agenda federal acordada en el Congreso Extraordinario de Bahía Blanca, que incluyó también recientes actos en Puerto General San Martín y Caleta Olivia, reafirmando la presencia activa de la FEPA en todos los puertos argentinos.

