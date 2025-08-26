Alvarado enfrenta una semana ajustada en busca de salir de la zona de descenso donde tendra dos partidos con dos días de diferencia y una baja sensible en su plantel.

Ads

Luego del empate 0-0 ante Tristán Suárez, el equipo de Marcelo Vázquez puso la mira en la seguidilla clave que deberá afrontar. En principio, se preparó el partido frente a Quilmes este jueves a partir de las 20 por la vigésimo primera fecha de la Primera Nacional que quedó pendiente. Estos tres puntos serán cruciales para lograr salir de la zona de descenso al menos hasta el fin de semana.

Desde allí, saldrán directo para Salta ya que el domingo a las 16 visitarán a Gimnasia y Tiro por la vigésimo novena jornada en busca de su segundo triunfo visitante del año.

Ads

La mala noticia para el entrenador es la baja de Diego Becker, quien sufrió una distensión y sería baja para ambos partidos. Sin embargo, contará nuevamente con Agustín Bolivar y Marco Borgnino ya recuperados el primero de una sobre carga y el segundo de un esguince de tobillo.

Puede interesarte

Con este panorama, Alvarado irá en busca de aire para el tramo final de la temporada donde buscará mantener la categoría. Hoy se ubica anteúltimo con 27 unidades, las mismas que Arsenal y Güemes.

Ads