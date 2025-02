Kimberley y Círculo Deportivo ya saben cómo será su camino en este Torneo Federal A 2025 luego de que esta tarde se sorteara el fixture en la Asociación de Fútbol Argentino. El campeonato ya contaba con zonas, aporte y formato de disputa definido.

En el debut del certamen, que comenzará el fin de semana del 16, chocarán entre sí los dos representantes de la Liga Marplatense de Fútbol en cancha del “Dragón”.

En el primer tramo el equipo de Mignini continuará su calendario volviendo a hacer de local frente a Deportivo Rincon y luego visitará a Santamarina. Por su parte, los de Lucas Baldino luego de enfrentarse con Kimberley recibirán al “Aurinegro” y luego chocará con Germinal.

Cabe destacar que días atrás las instituciones tuvieron una reunión con dirigentes de AFA en donde se acordó que los clubes recibirán 5.600.000 millones de pesos mensuales menos impuestos.

Puede interesarte

En cuanto al formato de disputa, los clubes se dividieron en 4 zonas donde se jugarán ida y vuelta todos contra todos. 18 de los 38 equipos participantes clasificarán mientras que los restantes jugarán la Zona Reválida.

EL FIXTURE COMPLETO

Kimberley:

- 16/03 - vs. Círculo Deportivo (L)

- 23/03 - vs. Rincón (L)

- 30/03 - vs. Santamarina (V)

- 06/04 - vs. Germinal (L)

- 13/04 - vs. Olimpo (V)

- 20/04 - vs. Cipolletti (L)

- 27/04 - vs. Sol de Mayo (V)

- 04/05 - vs. Germinal Brown (L)

- 11/05 - vs. Villa Mitre (V)

- 18/05 - vs. Círculo Deportivo (V)

- 24/05 - vs. Rincón (V)

- 01/06 - vs. Santamarina (L)

- 08/06 - vs. Germinal (V)

- 15/06 - vs. Olimpo (L)

- 22/06 - vs. Cipolletti (V)

- 29/06 - vs. Sol de Mayo (L)

- 06/07 - vs. Germinal Brown (V)

- 13/07 - vs. Villa Mitre (L)

Círculo Deportivo:

- 16/03 - vs. Kimberley (V)

- 23/03 - vs. Santamarina (L)

- 30/03 - vs. Germinal (V)

- 06/04 - vs. Olimpo (L)

- 13/04 - vs. Cipolletti (V)

- 20/04 - vs. Sol de Mayo (L)

- 27/04 - vs. Germinal Brown (V)

- 04/05 - vs. Villa Mitre (L)

- 11/05 - vs. Rincón (V)

- 18/05 - vs. Kimberley (L)

- 24/05 - vs. Santamarina (V)

- 01/06 - vs. Germinal (L)

- 08/06 - vs. Olimpo (V)

- 15/06 - vs. Cipolletti (L)

- 22/06 - vs. Sol de Mayo (V)

- 29/06 - vs. Germinal Brown (L)

- 06/07 - vs. Villa Mitre (V)

- 13/07 - vs. Rincón (L)